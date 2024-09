Graziani: “Il Napoli di Conte è da scudetto, ma gestire 28 calciatori è una sfida”.

Francesco Graziani ha parlato in diretta su Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, dichiarando che la squadra di Conte è in corsa per il titolo di campione d’Italia. L’ex calciatore ha spiegato: “Conte ha il problema di dover gestire 28 giocatori”. Ha aggiunto che il Napoli ha soddisfatto le richieste di Conte sul mercato, rendendo la squadra competitiva per il campionato. “L’obiettivo è il titolo e non ci sono scuse, specialmente perché la squadra non parteciperà alle competizioni europee. Questo riduce lo stress delle partite infrasettimanali, un vantaggio non da poco. Tuttavia, l’unico problema è dover gestire 28 calciatori, non tutti dei quali avranno molto spazio, e bisogna mantenerli sempre motivati. I nuovi acquisti devono essere integrati e testati, quindi ci vorrà un mese per vedere il vero valore del Napoli“. Riguardo a Kvaratskhelia, Graziani ha notato che, anche in una stagione difficile come la scorsa, è stato uno dei pochi a distinguersi.