Fedele: “McTominay non mi convince e vi spiego il perché”

Enrico Fedele, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Per il vero crack del mercato del Napoli è Buongiorno, in assoluto: ha grande fisicità, è ciò che mancava al Napoli ed ha le stimmate del difensore. McTominay sa giocare in vari ruoli e anche in difesa? Nella storia del calcio italiano quasi nessun scozzese o inglese si è affermato in Serie A ed è diventato determinante. Buongiorno è bravo, però il vero a determinare è Lukaku, perché fa gol. C’erano scozzesi del Torino, un altro giocò nel Milan e non ebbe fortuna per il modo di vivere il calcio così diverso da quello al quale era abituato. L’inglese Ian Rush, poi, non fece benissimo con la Juve. I calciatori che vengono dal mondo britannico devono adeguarsi al nostro calcio e, soprattutto, ai nostri allenamenti. Fisicamente, McTominay è ciò che mancava al Napoli, ma non serve solo questo”.