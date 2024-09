Di Fusco: “Tra Ferlaino ed ADL il paragone non regge, mentre sul miglior attaccante e il miglior allenatore vi dico questo”

L’ex Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà degli azzurri e del miglior presidente, attaccante e allenatore della storia. Queste le sue parole: “Indubbiamente il miglior attaccante è stato Higuain, per quanto incideva e per come faceva giocare la squadra. Era una prima puntata completa, anche se Cavani e Mertens hanno lasciato a loro volta il segno. Per gli allenatori è stato Benitez che ha cominciato a far diventare il Napoli più europeo. Ma scelto Spalletti perché a Napoli ha vinto, e chi vince ha sempre ragione. Mazzarri è stato uno che ha fatto vedere qualcosa di buono ma con un gioco diverso, mentre Sarri ci ha fatto vedere un calcio molto bello. Per il presidente invece pensato che il paragone non regge, anche se io sono di parte. Ferlaino è colui che ha portato Maradona, ha vinto due Scudetti e una Coppa Uefa, oltre ad una Coppa Italia. Anche se erano epoche diverse, quella era una squadra forte, non era solo Maradona. Quella squadra poteva vincere ancora”.