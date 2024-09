Michael Folorunsho, dopo essere stato vicino alla Lazio alla fine del calciomercato, è rimasto a Napoli ed è stato inserito un po’ a sorpresa nella lista Serie A. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, in queste settimane di stop al Campionato si sta cercando di riportarlo in gruppo e metterlo a disposizione di Conte. Ieri alla ripresa degli allenamenti il calciatore ha parlato con il mister e il reintegro in squadra a pieno regime è molto vicino.