Collovati: “Questa è l’annata del rilancio del Napoli. BUongiorno è un difensore vecchio stampo”

Fulvio Collovati, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del Napoli oltre che delle prestazioni di Alessandro Buongiorno, nuovo perno difensivo dei partenopei. Di seguito, le sue parole.

“Questa è l’annata del rilancio del Napoli che secondo me ha una rosa molto competitiva. De Laurentiis ha preso i giocatori che voleva Conte ed i risultati si sono visti a partire dalla sfida con il Parma. Buongiorno è un giocatore antico, anticipa ed ha grande presenza. Il ritorno all’attaccamento della maglia lo riesco a vedere da alcune situazioni di gioco. Buongiorno lo vedo più centrale, ma se uno è forte può giocare in qualsiasi sistema, può essere utilizzato con merito anche a destra e sinistra. Difensore di vecchio stampo, sa anche temporeggiare, non ha frenesia. Conte l’ha voluto fortemente, mi rendo conto che il calcio è cambiato e mi rendo conto che deve anche saper impostare, ma difendere è merce rara e Buongiorno è unico, poi Alessandro sa anche impostare”.