Collovati: “Buongiorno gran colpo, è un difensore antico, ha gran presenza e anticipa l’attaccante”

L’ex calciatore Fulvio Collovati ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha elogiato il Napoli per l’acquisto di Buongiorno. Queste le sue parole: “Questa è l’annata del rilancio del Napoli, a mio modo di vedere ha a disposizione una rosa molto competitiva. De Laurentiis ha preso i calciatori che voleva Conte, e i risultati si sono visti sin dalla partita con il Parma. Buongiorno è un gran colpo, è un calciatore antico, che ha gran presenza e anticipa l’attaccante avversario. Il ritorno all’attaccamento alla maglia lo riesco a notare da alcune situazioni di gioco. Buongiorno lo vedo più centrale, ma se uno è forte può giocare in qualsiasi sistema e rendere nel migliore dei modi anche a destra e sinistra. È un difensore di vecchio stampo, sa anche temporeggiare e non ha frenesia. Conte l’ha voluto fortemente, mi rendo conto che il calcio è cambiato ed oggi bisogna anche saper impostare, ma Buongiorno è unico, e saper difendere è merce rara, poi Alessandro riesce anche ad impostare”.