CdM – Conte pensa a diversi cambi per la partita con il Cagliari: chance per Mctominay?

La pausa Nazionale cambia le carte in tavole per Antonio Conte che dovrà fare i conti con i rientri scaglionati dei suoi calciatori. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ci potrebbero essere diversi cambi di formazione rispetto l’ultima partita con il Cagliati e un nuovo acquisto scalpita per una maglia dal 1′. Mctominay rientrerà martedì dalla Nazionale e potrebbe toccare a lui fare coppia con Lobotka nel centrocampo azzurro. Anguissa rientrerà quasi a ridosso del match e lo scozzese si candida per partire dall’inizio e fare il suo esordio con i nuovi colori.