Calcio e Finanza – Napoli, l’impatto a bilancio del prestito di Osimhen al Galatasaray. Due ipotesi a riguardo

Il portale Calcio e Finanza ha stimato quale sarà l’impatto a bilancio del prestito di Victor Osimhen al Galatasaray. Ciò che è certo che rimarrà come costo a bilancio è l’ammortamento del calciatore, stimato a 1,49 milioni di euro circa. Per quanto riguarda lo stipendio invece, il calciatore percepisce 10 milioni netti. Il lordo invece, ammonta a 13,1 milioni, grazie agli sgravi del decreto crescita. I turchi, verseranno 6 milioni netti al calciatore. Il Napoli ha già contribuito a versare due mensilità, pari a 1,67 milioni netti, e 2,18 circa lordi. La quota restante invece, sarebbe legata ai diritti d’immagine (fonte Corriere della Sera). Dunque, i partenopei pagherebbero 4 milioni netti nella stagione 2024/25, tradotti in 5,24 milioni lordi, ma risparmiandone 7,86. C’è però un’altra ipotesi a riguardo. Se gli azzurri si fermassero alle due mensilità già corrisposte, il risparmio lordo sarebbe di 10,92 milioni di euro. Una cifra però distante dai 90 milioni di euro di impatto positivo che ne sarebbero nati in caso di cessione all’Al Ahli.