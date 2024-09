Cagliari-Napoli: biglietti del settore ospiti in vendita dal 9 settembre, le ultime

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Cagliari-Napoli, in programma domenica pomeriggio 15 settembre 2024, alle ore 18:00 allo stadio Unipol Domus, saranno in vendita attraverso:



Dove acquistare i biglietti:

I biglietti del settore ospiti sono in vendita dal 09/09 ore 10:00 fino alle ore 19:00 del 14/09 esclusivamente presso le Ricevitorie e Punti vendita TicketOne della Regione Campania.



Prezzo dei biglietti:

Il costo di un singolo tagliando intero è di 40€. Sono previsti i diritti di prevendita.



Restrizioni alla vendita:

Vendita dei biglietti per i residenti nella regione Campania esclusivamente nel settore ospiti con tessera di fidelizzazione SSC NAPOLI. Si ricorda che i biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di biglietto.



Modalità di accesso:

Al momento dell’acquisto il tifoso dovrà accettare le condizioni d’acquisto; nelle condizioni è compresa quella di essere in possesso della documentazione utile per accedere allo stadio. Non introdurre striscioni e bandiere se non preventivamente autorizzate dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza). Seguire le indicazioni degli steward e la segnaletica per arrivare al posto assegnato: andrà occupato esclusivamente quello indicato nel proprio biglietto.

Uscire dall’impianto dopo le indicazioni degli steward, favorendo un deflusso rapido e regolare.

Cambio nominativo:

In base alla determinazione del Ministero degli Interni, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 26/2017 del 2 agosto 2017, per i titoli di accesso del settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.

Posti auto:

Il settore ospiti dispone di 40 posti auto e 5 posti bus. La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com entro e non oltre il 13/09 allegando il tagliando di ingresso ed il documento di riconoscimento.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, il regolamento d’uso dello stadio e modalità di esposizione striscioni e coreografie.