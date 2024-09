Tmw – Brescianini, il Napoli cambiò formula all’ultimo. Il retroscena

Marco Brescianini al Napoli, un affare che sembrava destinato alla conclusione, è saltato dopo le visite mediche. Poco dopo, a chiudere per il calciatore è stata l’Atalanta. Esattamente, cosa è successo in quella mattinata? Ne parla il portale Tuttomercatoweb. In quella giornata, tra le altre trattative, è saltata la cessione di Jens Cajuste al Brentford (poi finito all’Ipswich Town). Questo brusco stop, rese più difficile la trattativa. Allora, il Napoli chiede di poter cambiare la formula di acquisto, ovvero, prestito gratuito più obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Una proposta inaccettabile per il Frosinone, proprietario del cartellino. I ciociari, che al tavolo avevano più di una proposta, hanno chiuso con la Dea: prestito di un milione più 11 per il riscatto. Di questi, 6 andranno al Milan.