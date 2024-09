Victor Osimhen scrive sul proprio profilo social, Instagram, le prime sensazioni a indossare la maglia turca del Galatasaray. Ecco cosa riporta:

“Super entusiasta di far parte della famiglia Galatasaray! Non vedo l’ora di dare tutto me stesso e sfruttare al meglio questo nuovo viaggio con un gruppo così fantastico e i fan. Pronti a creare ricordi indimenticabili insieme! Andiamo!”