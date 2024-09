Schira: “Ngonge non andrà in Turchia! Mario Rui ha rifiutato 7 proposte, il punto”

Nicolò Schira, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli in uscita. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ieri sera Mario Rui ha avuto un’altra offerta dalla Turchia, ma così come ha fatto in passato continua a dire di no. Sono sei o sette le squadre che Mario Rui ha rifiutato e uno che ha rifiutato la Ligue 1 non accetterebbe mai la Turchia. Lui voleva una tra Sporting e Benfica, ma non sono arrivate proposte dal Portogallo. I turchi sono stati furbi nel posticipare la chiusura del mercato per andare dai grandi club e cogliere della grandi occasione. Non mi sembra che Ngonge sia propenso ad andare in Turchia, per un calciatore andare lì è un passo indietro”.