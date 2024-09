Pres. Galatasaray: “Osimhen è un top player, un colpo fantastico”

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha parlato ai canali ufficiali del club turco dopo l’arrivo di Osimhen in prestito dal Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Quello di Victor è un trasferimento molto importante per il Galatasaray e per tutto lo sport turco. Le aspettative del Galatasaray su di lui sono molto alte, soprattutto nella nostra campagna in Europa e nel nostro obiettivo di conquistare la quinta stella in Turchia. Sono sicuro che soddisferà queste aspettative. Come presidente-tifoso del Galatasaray, avere calciatori così famosi nel nostro club mi rende felice. La sua presenza però fa piacere sia al consiglio di amministrazione che ai tifosi del Galatasaray, spero che contribuirà notevolmente alle nostre battaglie di quest’anno”.