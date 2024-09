Manolas: “Vi ringrazio per l’affetto ma non tornerò alla Roma. Le voci non sono vere!”

Kostas Manolas non tornerà alla Roma. Ad annunciarlo, è lo stesso calciatore con una storia diffusa sul suo profilo Instagram. Nelle ultime ore, si è vociferato di un possibile ritorno nella Capitale del difensore greco ex Napoli. Tuttavia, è stato il giocatore stesso, attualmente svincolato, a rivelare che non c’è nulla di vero nelle indiscrezioni. Di seguito, il suo messaggio a riguardo. “Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l’affetto che mi hanno dimostrato, ma non c’è niente di vero sulle cose che sto leggendo. Forza Roma!”