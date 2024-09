Il Mattino – Centrocampo al completo, Conte può vagliare il cambio modulo

Antonio Conte può valutare il cambio modulo a centrocampo.

Come riportato da Il Mattino, infatti, gli arrivi in mediana potrebbe indurre il tecnico salentino a cambiare qualcosina, anche se ciò non è scontato: “Non facile, va detto, girare pagina là in mezzo: sono due mesi che lavora al 3-4-2-1 e non pensa, Conte, di dover cambiare subito. Durante la partita, è un’altra storia: col Parma si è affidato al 4-4-2. Tutto dipende dal dinamismo e il carisma di Anguissa e il genio puro di Lobotka ma obiettivamente Conte adesso ha materiale in abbondanza per trovare, nel caso, una nuova quadra in un reparto che è sempre stato il vero oro del Napoli, per personalità e capacità organizzative”.