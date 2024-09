Iezzo: “Meret sta dimostrando tanta fiducia, sul rinnovo…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare di Meret e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Se il club ti rinnova il contratto significa che ha fiducia in te. Anche Meret, forse, sta iniziando a trasmettere fiducia. Ha notevoli qualità tecniche, non ha nulla da invidiare a nessuno. Fra i 27-28 anni, il ruolo del portiere inizia a raggiungere il pieno della maturità. Lui in primis, acquisirà quella sicurezza necessaria per fare annate importanti. Qualcuno gli imputa che non ha carattere, ma se sopporta tutto quello che subisce da anni a questa parte, è uno che ha carattere! Col Parma ha salvato il risultato all’ultimo secondo, col Modena ha parato il rigore decisivo… Ad inizio stagione gli ho suggerito di andare via perché se non senti la stima della piazza non è facile rimanere, però lui non molla e sicuramente gli va dato atto che ha carattere da vendere”.