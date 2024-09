Gazzetta – Undici azzurri impegnati in Nazionale: con il Cagliari rientra anche Folorunsho

Antonio Conte dovrà fare a meno di ben undici calciatore in questi dieci giorni di allenamento.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico conterà sui calciatori presenti a Castel Volturno e per la trasferta di Cagliari potrà contare sul centrocampo a completo: “Ci sono undici calciatori in giro per il Mondo, alcuni torneranno proprio prima che il Napoli parta per Cagliari, ma Conte conosce le panchine in ogni loro versione, quelle da allenatore e quelle da Ct, e comunque non fa sconti: per chi è rimasto, val la pena di correre e di immagazzinare i principi d’un calcio che ha bisogno di radicarsi. Verso Cagliari, la seconda trasferta stagionale, il tecnico potrà avere non soltanto Lukaku e Neres con una condizione migliore ma anche, e finalmente, a centrocampo, McTominay, Gilmour e Folorunsho, tre centrocampisti per potersi permettere un pizzico di turn-over a partite in corso”.