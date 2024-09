Gazzetta – Nell’agenda del Napoli c’è anche il rinnovo di Meret

Non c’è solo il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia nei piani del Napoli. In agenda della società, c’è anche quello di Alex Meret. Ne scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il suo contratto, stando a quanto riportato dalla testata, scade nel 2025, ed è insieme al georgiano tra gli accordi da prolungare. Il portiere sta attualmente vivendo un momento di buona forma, essendo reduce da Napoli-Modena, partita in cui ha trascinato gli azzurri ai rigori, e da Napoli-Parma, in cui ha salvato gli azzurri nel finale su una conclusione ravvicinata dei ducali.