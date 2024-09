Francia-Italia, svelata la sestina arbitrale: il direttore di gara sarà lo svizzero Scharer. I dettagli

È stata svelata la sestina arbitrale della gara di Nations League Francia-Italia, in programma per il giorno venerdì 6 settembre alle ore 20:45. Come riportato dall’Ansa, a dirigere la gara sarà l’arbitro svizzero Sandro Scharer. Al Var invece ci sarà Fedayi San. Di seguito, la sestina completa del match. “Sarà lo svizzero Sandro Scharer l’arbitro di Francia-Italia in Nations League, in programma venerdì 6 settembre alle 20:45 al Parco dei Principi a Parigi. I due assistenti saranno gli svizzeri Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre il quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi. Al VAR ci sarà Fedayi San, coadiuvato da Johannes von Mandach all’Avar”.