Del Genio: “Mistero Rafa Marin: vi spiego la situazione”

Il giornalista Paolo Del Genio, in un’intervista a Radio Kiss Kiss, ha analizzato il Napoli di Conte e le possibili variazioni tattiche del tecnico salentino.

Ecco le sue parole: “Ci sarebbe l’opzione di riportare Di Lorenzo come esterno di centrocampo o anche Zerbin può giocare in quel ruolo, non ci sono solo Mazzocchi, Olivera e Spinazzola. Olivera braccetto? Può farlo, ma non interpreterebbe il ruolo come lo fa Di Lorenzo. Se Conte non vuol cambiare sistema di gioco può farsi venire qualche idea, tipo inserendo Zerbin o Folorunsho sull’esterno a centrocampo”.

Poi Del Genio ha continuato: “Ci vorrà un po’ di tempo, Conte non lo vede pronto nella fase di costruzione. Buongiorno prima o poi dovrà essere schierato da centrale, ma vorrebbe dire escludere Di Lorenzo dai tre centrali, cosa che sta piacendo molto a Conte”.