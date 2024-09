De Maggio: “Conte voleva Bellanova e un altro centrale. Mario Rui e Ngonge? Occhio alla Turchia”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In quest’occasione, il collega ha svelato alcuni retroscena legati al mercato dei partenopei, oltre che di alcuni possibili nuovi sviluppi con il mercato turco. Di seguito, le sue parole.

“La priorità di Conte erano Gilmour e McTominay, dopo Buongiorno e Lukaku. Nella testa di Conte c’era anche Bellanova ed un altro centrale, ma la questione Osimhen ha bloccato questi due acquisti. Il Napoli s’è esposto sul mercato con 140 mln spesi e ci sta che non si sia potuto sporgere ancor di più. Dal mercato turco può arrivare una nuova soluzione per Mario Rui o per Ngonge. Mario Rui si è opposto a qualsiasi soluzione e da ciò che mi risulta s’è incrinato il rapporto col suo agente. Osimhen? Intuizione importante di Manna e dell’intermediario Gardi. Manna è stato molto bravo perché in extremis ha considerato il campionato turco. Osimhen avrà modo di giocare e di essere rivalorizzato. Non sono d’accordo sul fatto che sia stato fatto un capolavoro perchè i 120 mln non sono arrivati. Non è tra i più forti al mondo, avrà qualche problema perché non è normale che giochi nel Galatasaray”.