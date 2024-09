CdS – Nuova clausola Osimhen, non sarà valida per l’Italia. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fornisce nuovi dettagli riguardo la nuova clausola rescissoria presente nel contratto di Victor Osimhen, ceduto al Galatasaray in prestito secco. Questa, scenderà di prezzo dagli iniziali 130 per poi arrivare a 75 milioni di euro. Sarà attiva da gennaio 2025, valida per tutti i club del mondo, ad eccezione di quelli italiani. Il contratto del nigeriano, secondo quanto riportato, durerà fino al 2026 ma, in caso non venisse ceduto nella prossima estate, il Napoli potrebbe sfruttare un’operazione di rinnovo unilaterale della durata di un anno, per così arrivare a scadenza nel 2027.