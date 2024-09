Sono undici i calciatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali. Inizialmente erano dodici, ma il numero è sceso con il trasferimento di Osimhen al Galatasaray. Tra i convocati c’è anche il giovane serbo Popovic, che sarà impegnato in un torneo amichevole con la Serbia Under 19. Popovic, che era in prestito al Monza da gennaio a giugno ma non è mai stato utilizzato in prima squadra, avrà ora l’opportunità di mettersi in mostra a livello internazionale.