Tmw – I motivi dietro il mancato approdo di Osimhen in Arabia

Tmw è tornato a parlare del mancato approdo di Osimhen in Arabia. Secondo quanto riportato, il Napoli inizialmente era disposto a far partire il suo bomber per una cifra vicina agli 80 milioni, 50 in meno della clausola. L’Al Ahli è rimasta ferma a 65 milioni e gli azzurri per forza di cose hanno dovuto abbassare ulteriormente le pretese fino a 70 milioni. Una distanza minima che è diventata incolmabile quando è stato chiesto ad Osimhen di contribuire alla trattativa. Il calciatore è andato su tutte le furie e sono volate parole grosse e per poco non si è arrivati al contatto fisico. Il risultato è stato il mancato trasferimento in Arabia, Osimhen fuori rosa e il successivo trasferimento in extremis al Galatasary. Tappa solo di passaggio per il nigeriano che l’anno prossimo tornerà al Napoli sperando nella chiamata di una big.