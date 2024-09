Sportmediaset – Osimhen potrebbe lasciare il Galatasaray a gennaio

Victor Osimhen ha iniziato una nuova avventura in Turchia, ma con la possibilità di concluderla molto presto, forse già a gennaio se si presenteranno le giuste condizioni. Come riportato da Sportmediaset, l’attaccante, arrivato ieri al Galatasaray, ha ottenuto dal club una promessa: potrà lasciare la Turchia a gennaio se uno dei dieci top club da lui indicati dovesse manifestare interesse. Nonostante l’inizio positivo del legame con il Galatasaray, Osimhen non vede questa come una destinazione definitiva; la sua ambizione è tornare al più presto in una delle principali leghe europee per giocare in Champions League.