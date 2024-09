SOCIAL – La storia nera di Osimhen: frecciatina alla società?

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen arrivato dal Lille nel 2020, per una cifra record, ha recentemente alimentato ulteriori speculazioni sulla sua cessione pubblicando una storia su Instagram completamente nera, prima del suo approdo in Turchia.

Questo gesto enigmatico ha scatenato una serie di reazioni sui social media: molti tifosi lo hanno interpretato come una protesta nei confronti della società partenopea, principalmente per come è andata la trattativa con il club arabo, l’Al-Ahli, che si è visto rifiutare un’offerta dal patron del napoli di 80 milioni di Euro.

Il nuovo attaccante del Galatasaray, probabilmente infastidito dal saltato trasferimento che gli avrebbe garantito un contratto quadriennale da 40 milioni a stagione, ha deciso di esprimere il suo dissenso in questo modo, rendendo l’addio al Napoli ancora più amaro.