Rai – suggestione Candreva, ma non ci saranno altri acquisti

Come riportato dal giornalista Ciro Venerato al TgRai, il Napoli non ha intenzione di ingaggiare giocatori svincolati nei prossimi giorni, nonostante la chiusura del mercato. Un esempio è Antonio Candreva, accostato al club partenopeo nelle ultime ore della finestra estiva. L’esterno, recentemente svincolato dalla Salernitana, è attualmente senza squadra, ma il Napoli non ha intenzione di puntare su di lui. Venerato ha spiegato: “L’idea di Candreva, proposta dal suo entourage, non ha trovato terreno fertile. C’è grande stima per l’ex granata, che Conte ha avuto in nazionale, ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra”.