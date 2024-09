Marchetti: “Nell’affare Osimhen ci hanno perso tutti. Quest’anno pochi soldi, in Premier spesi 500mln in meno”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso dell’appuntamento con l’editoriale: “Nella telenovela Osimhen a fare l’affare è stato il Galatasaray. Il nigeriano va a giocare in un campionato che non avrebbe mai preso in considerazione, mentre il Napoli si libera del suo ingaggio pesante ma facendo perdere ulteriore valore al calciatore. Entrambe le parti hanno sottovalutato l’andamento del mercato, non prendendo in considerazione l’ipotesi che se il mercato non avesse funzionato si sarebbe dovuta trovare una soluzione alternativa. Gli azzurri non hanno avuto offerte adeguate a quelle che erano le aspettative, per quanto sia saltato solo all’ultimo il trasferimento in Arabia. Quest’estate c’è stato un cambio di rotta globale, basti pensare che l’acquisto più costoso è stato Julian Alvarez all’Atletico per 75 milioni. In Inghilterra si sono speri 500 milioni in meno rispetto alla passata stagione. In ogni caso, vivendola da fuori, ho la sensazione che sul fronte Osimhen ci sia stato una sconfitta da tutte le parti”.