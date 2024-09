Il Mattino – Osimhen ha condotto personalmente la trattativa per la cessione

Victor Osimhen al Galatasaray: l’ultimo affare di questo mercato è anche il più sorprendente, in attesa dell’ufficialità. Una soluzione temporanea che accontenta tutti: il Napoli, che guadagna tempo per risolvere una situazione complessa, e il giocatore, che evita di trascorrere mesi a guardare i compagni dalla panchina o, peggio, in tribuna. Come riporta Il Mattino, questa è stata la principale motivazione che ha spinto il centravanti nigeriano ad accettare l’offerta del club turco, una destinazione che non era certo nei suoi piani a inizio mercato, ma alla fine si è rivelata la migliore opzione disponibile. La trattativa, secondo il quotidiano partenopeo, è stata condotta personalmente da Osimhen, senza l’assistenza del suo storico agente Roberto Calenda. Il giocatore ha rinunciato a tornare in Nigeria, mostrando sfiducia nei confronti di chi lo circonda, e ha capito che restare a Napoli sarebbe stato impraticabile, accettando così la proposta del Galatasaray, facilitata dall’intermediario George Gardi.

Non è la prima volta che il club di Istanbul viene in soccorso della società di De Laurentiis: già nel 2022, i giallorossi avevano risolto il caso Dries Mertens. Ora, l’attaccante belga riabbraccerà il nigeriano e potrebbe persino lasciargli il posto in attacco, accanto a Mauro Icardi, attualmente fermo ai box.