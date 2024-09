Il Mattino – Ipotesi talpa nella rapina subita da Neres: la ricostruzione

A tre giorni dalla rapina subita da David Neres, il Mattino prova a ricostruire passo passo la vicenda. I rapinatori erano in quattro in sella due moto, questo è quello raccontato da un testimone, che ha prestato anche i primi soccorsi al calciatore e la sua famiglia. Secondo il quotidiano, i malviventi potrebbero provenire dal Rione Lauro, quartiere nei pressi di Fuorigrotta. Neres sarebbe stato preso di mira fin dalla firma con gli azzurri. I rapinatori avrebbero adocchiato l’orologio al polso del calciatore e pensato di poterne ricavare molto soldi. Hanno aspettato il minivan su cui viaggiava e lo hanno rincorso al suo passaggio. E’ stata una rapina bel architettata, tanto che si ipotizza che una talpa li abbia aiutati: qualcuno all’esterno conosceva l’identità dei passeggeri e la loro disposizione all’interno del veicolo. La polizia è ancora alla ricerca dei 4 malviventi, nella speranza che la questione possa essere risolta e che il calciatore torna a godersi senza timori la sua nuova esperienza in azzurro.