L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli acquisti di Scott McTominay e di Billy Gilmour. Secondo il quotidiano il Napoli lavora in vista del futuro e Antonio Conte vuole migliorare quanto più possibile il gioco e la solidità della squadra. In tal senso gli arrivi di McTominay e Gilmour saranno determinanti. Conte ha il pieno controllo della nave che gli ha messo a disposizione De Laurentiis. Serviva cambiare perché il debutto di Verona aveva dimostrato che era scelta sbagliata proporre il Napoli dello scudetto. McTominay e Gilmour aiuteranno a guarire la vulnerabilità nelle transizioni. Se c’è un allenatore che sa valorizzare l’allenamento, è Conte. La non presenza nelle coppe, che spremerà la concorrenza, è un bonus notevole. Il Napoli quindi guarda con fiducia al futuro.