L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Osimhen alla fine si è trasferito al Galatasaray. La lunghissima telenovela si è conclusa, sospiro di sollievo anche per Conte. Il tecnico salentino ha accennato all’esterno di destra che non è arrivato per la mancata cessione di Osimhen. Eppure, nonostante la lacuna, siamo certi che il mister avrebbe preferito la partenza di Osimhen all’arrivo di un calciatore più completo di Mazzocchi. Conte sapeva perfettamente che a ogni passo falso, che a ogni gol sbagliato da Romelu Lukaku, sarebbe ripartito il tormentone. Con questa cessione nasce finalmente il Napoli di Conte. Di Conte, di Lukaku e di tutti quelli che sabato sera al gol di Anguissa, hanno esultato come se avessero vinto la Champions. Esultanza che è un programma di governo ed è la conferma che in meno di due mesi Conte ha inciso sullo spogliatoio e sulla solidità del gruppo.