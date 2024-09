Cds – Lukaku pronto a partire titolare contro il Cagliari, la situazione

Romelu Lukaku ha subito lasciato il segno nel suo esordio con la maglia del Napoli, e ora mister Antonio Conte sta preparando l’operazione “Rom” per averlo titolare nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – Stadio, domenica è stata una giornata libera per il bomber azzurro, ma già da ieri Lukaku è tornato ad allenarsi in solitaria a Castel Volturno, mentre il resto della squadra riprenderà gli allenamenti solo domani. L’ultima rete di Lukaku risale al 19 maggio, quando segnò contro il Genoa nella penultima giornata della scorsa Serie A, 104 giorni fa. Anche oggi continuerà ad allenarsi da solo, in attesa dell’arrivo di Conte domani.

L’obiettivo, come sottolinea il quotidiano, è chiaro: partire titolare domenica 15 settembre contro il Cagliari, con l’intenzione di guidare il Napoli alla terza vittoria consecutiva. Conte apprezza molto Lukaku, e non è un segreto. Contro il Parma avrebbe voluto concedergli meno minuti, ma la situazione lo ha costretto a inserirlo al 62′. Lukaku ha risposto segnando il gol dell’1-1.