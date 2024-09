L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante sulla cessione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen andrà al Galatasaray in prestito fino a giugno, con l’intesa di rinnovare dal 2026 al 2027 se non sarà ceduto a fine stagione. Il ds Manna ha ricamato last-minute l’unica operazione possibile considerando i mille ostacoli. Tutto saltato, tutto tramontato e giocatore fuori rosa per scelta di Conte e del club. Manna ha lavorato con il cappio al collo, ma alla fine è riuscito a trarre il massimo dal nulla. A inizio estate il Napoli avrebbe voluto incassare oltre 100 milioni dalla sua cessione, ma poi la storia s’è complicata di brutto. Venerdì sul gong del mercato accade che l’Al-Ahli rifiuta di riconoscere i 70 milioni richiesti e poi sfumano anche il blitz del Liverpool, sia la trattativa con il Chelsea. Dopo l’infortunio di Icardi, però, spunta il Galatasaray. Manna individua la formula, consentendo al Napoli di risparmiare gli 11 milioni netti dello stipendio e di non svalutare ulteriormente il capitale. I turchi accettano i termini; Osi pure e De Laurentiis accende il placet.