Spalletti: “Ho riflettuto molto. Fallimento Europeo? Un’ossessione”

Dopo essere stato riconfermato come c.t. della nazionale italiana, Luciano Spalletti ha preso parola in conferenza stampa:

“Sono state tante fatte tante riflessioni da parte mia. I fattori sono sempre diversi, non è mai uno solo il fattore di una gara di quel tipo. Ho trascorso una brutta estate, bruttissima. Il discorso andava sempre lì. Quando si parla di fallimento Europeo bisogna fare un’analisi un po’ più corretta perché secondo me è riferita a quella gara lì, con la Svizzera, bruttissima“.

Ha poi aggiunto:

“Tutto ciò che mi succede intorno dipende sempre da me al 100%, ora do un 1% anche ai miei collaboratori ma i giocatori sono esentati da questa responsabilità. Probabilmente gli ho messo troppa pressione addosso e non gli ho dato la possibilità di gustarsi la maglia dell’Italia“.