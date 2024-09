Cds – Napoli, Conte non considera l’ipotesi di reintegrare Osimhen in rosa

Come riporta Il Corriere dello Sport, Antonio Conte, non ha nessuna intenzione di reintegrare Victor Osimhen in rosa: “Conte continuerà a lavorare e a insistere sul gruppo che ha sofferto con lui dal primo giorno di una preparazione durissima dal punto di vista fisico e della ricomposizione psicologica (ancor più faticosa, come ha confermato Verona). Potrebbe provare a coinvolgere Osi e a varare una coppia da sogno con Lukaku, perché no: da fantacalcio. Ma non lo farà: principi, rispetto e coerenza, per lui, vanno oltre qualsiasi risultato“.