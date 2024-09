Nicolò Schira esperto di mercato, tramite il suo profilo X ufficiale, ha fornito dei dettagli particolari su Mario Rui. Il terzino portoghese, ormai ai margini del club azzurro, avrebbe rifiutato ben 5 squadre. Queste le parole di Schira:

“Mario Rui ha rifiutato cinque club negli ultimi giorni: OGCNice , Lille , SaoPauloFC , ArisSalonicco e RealValladolid . Il terzino sinistro non è nei piani di Napoli e non è stato incluso nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25″.