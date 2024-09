Repubblica – La rifondazione di Conte viaggia in ritardo per il sofferto epilogo di mercato

Con Antonio Conte è un’altra musica rispetto al passato. Dal punto di vista tattico e pure dal punto di vista mentale, se si prende in considerazione l’ultima stagione. Ma la sua rivoluzione è solo all’inizio, come sottolinea l’edizione odierna de La Repubblica:

“La rifondazione di Conte è invece all’inizio e viaggia in ritardo pure per il sofferto epilogo del mercato condizionato dallammancata partenza di Osimhen (messo fuori rosa) e dal conseguente arrivo in extremis degli ultimi rinforzi, gli scozzesi McTominay e Gilmour che hanno fatto appena in tempo a presentarsi ai tifosi prima del via”.