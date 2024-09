A seguito della vittoria del Napoli sul Parma per 2-1 allo scadere del recupero, Antonio Conte ha detto la sua prima in conferenza e poi sui social. In mattinata il mister si è infatti espresso sui social in maniera breve e chiara, commentando una foto dell’esultanza di gruppo al gol del vantaggio di Anguissa con “Famiglia”, accompagnando il tutto con un cuore azzurro e scatenando la reazione d’amore dei tifosi. Questo il post: