“Ciao a tutti i tifosi del Napoli, questo premio è per voi. Abbiamo vinto, ora continuiamo il nostro percorso”, questo il messaggio social di Romelu Lukaku, in un video pubblicato dalla SSCNapoli, in cui saluta i tifosi e gli dedica il premio da MVP di Napoli-Parma ricevuto dalla Lega Serie A. Per il belga, quindi, gol all’esordio, vittorio e premio come miglior giocatore della partita.