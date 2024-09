Dazn, Ferrara: “Grande esordio per Lukaku. Ma la parata di Meret decisiva”

Ciro Ferrara nel duo di commento con Pardo a Dazn ha espresso il suo pensiero dopo la vittoria del finale contro il Parma di Fabio Pecchia:

“L’esordio di Romelu Lukaku è stato un grandissimo biglietto da visita, ma la vittoria sta soprattutto nella parata decisiva nel finale di Alex Meret nell’ultima occasione per il Parma”. Questo il pensiero di Ciro Ferrara che mette sulla bilancia con lo stesso peso, sia l’esordio di Lukaku che la grande parata di Meret, spesso criticato nelle ultime stagioni per qualche prestazione sottotono di troppo. Subito dopo ha aggiunto “Il Napoli questa sera mi è piaciuto perchè ha avuto una grande reazione dopo che la partita non si era messa bene”.