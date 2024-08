VIDEO – McTominay e Gilmour in azzurro: la reazione social della nazionale scozzese

“Sappiamo già che stanno bene in blu, buona fortuna McTominay e Gilmour”. E’ la didascalia del post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale della Nazionale scozzese. L’arrivo dei due connazionali è stato celebrato con un video in cui viene cercato il profilo del Napoli e vengono messi i like ai post di benvenuto dei due centrocampisti.

Non è la prima volta che Napoli e Scozia si incontrano: il gol di Maradona all’Inghilterra nel mondiale dell’86’ aveva già creato un ponte fra le due culture solo in apparenza differenti e unite dal calcio. Oggi ancora di più.

Di seguito il video pubblicato sui social.