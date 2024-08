Venerato: “Napoli, squadra rivoluzionata e arricchita di giocatori con spessore internazionale. Vi dico il mio voto”

Attraverso il sito ufficiale della Rai, Ciro Venerato ha commentato il calciomercato del Napoli e dato il suo voto personale. Un voto positivo perché, secondo il noto giornalista, la società non si è affidata a scommesse penose come Natan e Cajuste, ma ha puntato su calciatori di spessore internazionale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Voto 9 al mercato del Napoli. Squadra rivoluzionata e arricchita da giocatori di spessore internazionale. Non scommesse penose stile Natan o Cajuste. Ma elementi dotati di qualità e attributi. Penso a MCtominay o Gilmour. Ma anche all’estro di Neves. In difesa forse il migliore centrale italiano: l’ottimo Buongiorno. Spinazzola appartiene alla categoria dell’usato sicuro e di esperienza ne ha da vendere. Lukaku tornerà a fare la differenza grazie al suo mentore Conte. Qui poi va fatto un distinguo aritmetico. Il 9 va al mercato ma il 10 è solo per Antonio. Top coach di rara forgia. Un uomo che sa solo vincere. Un fuoriclasse allergico alle sconfitte. Un uomo che ha messo in riga Aurelio De Laurentiis dettando scelte e strategie. C’è lui dietro le riconferme di Kvaratskhelia (che prima di Natale avrà l’auspicato rinnovo vedrete) e Di Lorenzo. E grazie a lui il Napoli senza coppe ha avuto il sì di calciatori di primissimo livello. Conte sposta gli equilibri. In carriera ha trasformato metallo in oro“.