Insieme alla lista della Serie A, sono stati diramati anche i numeri ufficiali dei giocatori per ogni squadra di Serie A sul sito della lega. A sorpresa, Romelu Lukaku ha preso la maglia numero 9 che, fino all’anno scorso, aveva come proprietario Victor Osimhen finito ai margini della rosa. Per i due nuovi acquisti scozzesi invece, numero 8 per McTominay e 11 per Gilmour.