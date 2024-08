Serie A, le partite di oggi: occhi puntati sul big match Lazio-Milan!

Ieri la Serie A si è aperta col botto, l’Inter piegato l’Atalanta con un poker. Dopo solo 10 minuti, i nerazzurri vincevano già 2-0. Al Meazza, la Dea ha fatto molti errori prima con l’autorete di Djimsiti, poi ha raddoppiato Barella. La doppietta di Thuram ha completato il poker. Mentre nel pomeriggio il Torino vince di misura a Venezia grazie al gol di Coco. I granata sono temporaneamente primi in classifica con l’Inter.

Intanto, la Serie A prosegue oggi alle 18:30 con Bologna-Empoli. Prime giornate poco positive per i ragazzi di Italiano, solo un punto racimolato nelle prime due giornate. Molto meglio l’Empoli, reduce dalla vittoria in casa della Roma. Vincere al Dall’Ara significherebbe condividere la vetta della classifica con Inter e Torino.

Alle 20:45 c’è Napoli-Parma. Gli appassionati, però, avranno tutti gli occhi puntati sul big match Lazio-Milan, in programma stasera alle 20:45. Sfida tra deluse: la Lazio ha perso a Udine nonostante i padroni di casa fossero in 10 per gran parte del primo tempo. Il Milan non ha ancora trovato la vittoria, l’esordio in Serie A ha portato un pari in rimonta contro il Torino e la seconda giornata è arrivata la sconfitta a Parma. Gli ultimi sei sfide tra Lazio e Milan hanno visto trionfare cinque volte la squadra di Fonseca, in più nelle ultime tre con clean sheet.