E’ continuata anche ieri a grande velocità la vendita dei biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. Ci sarà praticamente il pienone dopo la vittoria col Bologna e gli acquisti che hanno alimentato l’entusiasmo dei tifosi. Ad oggi risultano posti disponibili solo in Tribuna Nisida e Posillipo per avere il tutto esaurito per quella che potrebbe essere la prima gara di Romelu Lukaku in maglia azzurra