L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante la gestione di questo mercato di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano Romelu Lukaku è pronto a dare il suo contributo per riportare il Napoli lassù, da dove manca dal post scudetto. Il presidente De Laurentiis, per lui ha rivoluzionato il modus operandi della società in fatto di mercato. Lukaku ha infatti 31 anni e un curriculum lungo. Ha giocato con Anderlecht, Chelsea, Everton, United, Inter e Roma. È il miglior cannoniere della nazionale belga con 85 gol. Da oggi, giorno della prima con la maglia del Napoli contro il Parma al Maradona, dovrà aiutare la rinascita della squadra e del club: De Laurentiis, che per lui ha investito 30 milioni ha acquistato un centravanti di 31 anni come non era mai accaduto prima, trattandosi di un campione affermato.