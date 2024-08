L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’acquisto di Scott McTominay. Secondo il quotidiano McTominay ieri ha vissuto la sua prima giornata in azzurro. Nel giorno di ieri lo scozzese ha svolto ai test medici e fisici nella clinica Pineta Grande sotto la supervisione del dottor Canonico. A seguire è rientrato in hotel, ha saltato l’allenamento, salvo poi dirigersi al centro sportivo dopo l’ufficializzazione dell’affare. Il Napoli per averlo ha versato allo United 30,5 milioni di euro: giocatore importante e investimento importantissimo, considerando che aveva il contratto in scadenza nel 2025, il club l’ha ritenuto una chance da prendere al volo.