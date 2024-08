VIDEO – “Il mio peggior nemico”, il primo incontro tra Buongiorno e Lukaku

Sul profilo Instagram della SSC Napoli è apparso un simpatico video che ritrae Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku. “Finalmente, il peggior nemico che ho mai avuto in campo”, ha detto ridendo l’ex Torino. I due si sono poi stretti in un abbraccio. Tempo fa, il giovane difensore aveva indicato Big Rom come uno dei migliori attaccanti che avesse mai incontrato.

Adesso, però, non sarà più un nemico: Buongiorno non dovrà più evitare i suoi gol, al massimo partecipare all’azione.

Di seguito, il reel pubblicato sui social: