Sono ventiquattro i convocati di mister Fabio Pecchia per la gara di domani contro il Napoli. Torna a disposizione Delprato dopo la squalifica, mentre restano fuori Partipilo (vicinissimo al Frosinone) e Cobbaut per motivi di mercato, oltre a Di Chiara e Valenti. Prima chiamata anche per il giovane Leoni, in attacco si rivede Charpentier. Di seguito, la lista integrale:

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 46 Leoni, 3 Osorio, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 25 Cyprien, 20 Hainaut, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 9 Charpentier, 61 Haj, 62 Kowalski, 98 Man, 64 Mikolajewski, 28 Mihaila.